А.Хуг: по обидва боки лінії зіткнення є налаштовані підживлювати конфлікт на Донбасі люди

“Не усі хочуть миру, не усі хочуть дати шанс на мир. По обидва боки лінії зіткнення є ті, які рішуче налаштовані підживлювати цей конфлікт. Не зважаючи на їхні мотиви, важливо визнати, що ці люди існують. Здається очевидним, що відведення важкого озброєння може завадити цим шкідникам у їхніх справах”, — зазначив А.Хуг.

Також перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні ще раз наголосив, що сторони повинні відвести важке озброєння і завершити розведення сил і засобів.

“Сторони мають невідкладно зробити наступні кроки. Ті, хто відповідають за забезпечення зниження рівня насильства, мають визнати факт, що серед них є ті, які не налаштовані на припинення вогню. Необхідно забрати засоби, які вони використовують для зриву процесу припинення вогню. Сторони мусять відвести важке озброєння і завершити розведення сил і засобів”, — зазначив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, кількість порушень “режиму тиші” на Донбасі знизилась на 20%.