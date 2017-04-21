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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12259 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72716 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137046 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109929 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112027 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109563 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102017 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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А.Хуг: с обеих сторон линии соприкосновения есть настроенные подпитывать конфликт на Донбассе люди

А.Хуг: с обеих сторон линии соприкосновения есть настроенные подпитывать конфликт на Донбассе люди

Киев  •  УНН

 • 9596 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. По обе стороны линии соприкосновения в зоне АТО есть люди, которые не хотят мира и настроены подпитывать конфликт на Донбассе. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.

“Не все хотят мира, а не все хотят дать шанс на мир. По обе стороны линии соприкосновения есть те, кто решительно настроены подпитывать этот конфликт. Несмотря на их мотивы, важно признать, что эти люди существуют. Кажется очевидным, что отвод тяжелого вооружения может помешать этим вредителям в их делах”, - отметил А.Хуг.

Также первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине еще раз подчеркнул, что стороны должны отвести тяжелое вооружение и завершить разведения сил и средств.

“Стороны безотлагательно должны предпринять следующие шаги. Те, кто отвечают за обеспечение снижения уровня насилия, должны признать факт, что среди них есть те, кто не настроены на прекращение огня. Необходимо убрать средства, которые они используют для срыва процесса прекращения огня. Стороны должны отвести тяжелое вооружение и завершить разведения сил и средств”, - отметил А.Хуг.

Как сообщал УНН, количество нарушений “режима тишины” на Донбассе снизилась на 20%.

 

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