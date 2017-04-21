А.Хуг: с обеих сторон линии соприкосновения есть настроенные подпитывать конфликт на Донбассе люди

“Не все хотят мира, а не все хотят дать шанс на мир. По обе стороны линии соприкосновения есть те, кто решительно настроены подпитывать этот конфликт. Несмотря на их мотивы, важно признать, что эти люди существуют. Кажется очевидным, что отвод тяжелого вооружения может помешать этим вредителям в их делах”, - отметил А.Хуг.

Также первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине еще раз подчеркнул, что стороны должны отвести тяжелое вооружение и завершить разведения сил и средств.

“Стороны безотлагательно должны предпринять следующие шаги. Те, кто отвечают за обеспечение снижения уровня насилия, должны признать факт, что среди них есть те, кто не настроены на прекращение огня. Необходимо убрать средства, которые они используют для срыва процесса прекращения огня. Стороны должны отвести тяжелое вооружение и завершить разведения сил и средств”, - отметил А.Хуг.

Как сообщал УНН, количество нарушений “режима тишины” на Донбассе снизилась на 20%.