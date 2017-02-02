А.Хуг: під час візиту до Донецької фільтрувальної станції обстрілів по її периметру не було
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Під час візиту до Донецької фільтрувальної станції спостерігачів ОБСЄ на чолі з першим заступником голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Хугом обстрілів по периметру станції зафіксовано не було. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ.
"На момент нашого візиту до Донецької фільтрувальної станції, по периметру станції жодних обстрілів не було проведено", - сказав він.
Як повідомляв УНН, бойовики "ДНР" більше години не пропускали спеціальну моніторингову місію ОБСЄ на чолі з першим заступником голови СММ Александром Хугом до Ясинуватої.
Згодом спостерігачам з А.Хугом вдалося відвідати Донецьку фільтрувальну станцію.