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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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А.Хуг: під час візиту до Донецької фільтрувальної станції обстрілів по її периметру не було

Київ • УНН

 • 9217 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Під час візиту до Донецької фільтрувальної станції спостерігачів ОБСЄ на чолі з першим заступником голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Хугом обстрілів по периметру станції зафіксовано не було. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ.

А.Хуг: під час візиту до Донецької фільтрувальної станції обстрілів по її периметру не було

"На момент нашого візиту до Донецької фільтрувальної станції, по периметру станції жодних обстрілів не було проведено", - сказав він.

Як повідомляв УНН, бойовики "ДНР" більше години не пропускали спеціальну моніторингову місію ОБСЄ на чолі з першим заступником голови СММ Александром Хугом до Ясинуватої.

Згодом спостерігачам з А.Хугом вдалося відвідати Донецьку фільтрувальну станцію.

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