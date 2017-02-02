А.Хуг: во время визита на Донецкую фильтровальную станцию обстрелов по периметру не было
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Во время визита на Донецкую фильтровальную станцию наблюдателей ОБСЕ во главе с первым заместителем председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом обстрелов по периметру станции зафиксировано не было. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.
"На момент нашего визита на Донецкую фильтровальную станцию, по периметру станции никаких обстрелов не было проведено", - сказал он.
Как сообщал УНН, боевики "ДНР" больше часа не пропускали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ во главе с первым заместителем председателя СММ Александром Хугом к Ясиноватой.
Впоследствии наблюдателям с А.Хугом удалось посетить Донецкую фильтровальную станцию .