А.Хуг: во время визита на Донецкую фильтровальную станцию обстрелов по периметру не было

"На момент нашего визита на Донецкую фильтровальную станцию, по периметру станции никаких обстрелов не было проведено", - сказал он.

Как сообщал УНН, боевики "ДНР" больше часа не пропускали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ во главе с первым заместителем председателя СММ Александром Хугом к Ясиноватой.

Впоследствии наблюдателям с А.Хугом удалось посетить Донецкую фильтровальную станцию .