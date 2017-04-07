А.Хуг: на Донбасі працюють 582 спостерігачі ОБСЄ

“На сьогодні місія налічує 665 спостерігачів, з яких 582 працюють на Сході. При цьому у нас є 342 місцевих працівники і 85 інших міжнародних працівників, які працюють у СММ в Україні”, — зазначив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на околиці Луганська.

Нагадаємо, у березні місія налічувала 720 спостерігачів, з яких 608 працювали на сході України.