А.Хуг: на Донбасі працюють 582 спостерігачі ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На сьогодні у місії ОБСЄ працює 665 спостерігачів, 582 з яких працюють на сході України. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні місія налічує 665 спостерігачів, з яких 582 працюють на Сході. При цьому у нас є 342 місцевих працівники і 85 інших міжнародних працівників, які працюють у СММ в Україні”, — зазначив А.Хуг.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ на околиці Луганська.
Нагадаємо, у березні місія налічувала 720 спостерігачів, з яких 608 працювали на сході України.