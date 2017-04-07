А.Хуг: на Донбассе работают 582 наблюдателя ОБСЕ

"На сегодня миссия насчитывает 665 наблюдателей, из которых 582 работают на Востоке. При этом у нас есть 342 местных работника и 85 других международных сотрудников, работающих в СММ в Украине", - отметил А.Хуг.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на окраине Луганска.

Напомним, в марте миссия насчитывала 720 наблюдателей, из которых 608 работали на востоке Украины.