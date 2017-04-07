А.Хуг: на Донбассе работают 582 наблюдателя ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На сегодня в миссии ОБСЕ работает 665 наблюдателей, 582 из которых работают на востоке Украины. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На сегодня миссия насчитывает 665 наблюдателей, из которых 582 работают на Востоке. При этом у нас есть 342 местных работника и 85 других международных сотрудников, работающих в СММ в Украине", - отметил А.Хуг.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на окраине Луганска.
Напомним, в марте миссия насчитывала 720 наблюдателей, из которых 608 работали на востоке Украины.