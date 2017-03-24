А.Геращенко: вбивство Д.Вороненкова скоїв агент спецслужб РФ родом із Севастополя П.Паршов (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Вбивство колишнього депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова скоїв громадянин України Павло Паршов, який був уродженцем міста Севастополь, агентом російських спецслужб. Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Вбивство Дениса Вороненкова було скоєно громадянином України, Паршовим Павлом Олександровичем, 1988 року народження, уродженцем міста Севастополь, агентом російських спецслужб", - повідомив А.Геращенко.
Він розповів, що в Україні П.Паршов "вів звичайне життя, був приватним підприємцем без особливого успіху".
"У 2011 році був оголошений в розшук за економічні представлення. За своє життя Павло Паршов ніколи офіційно не виїжджав за кордон України. Але в лютому 2015 року він перетнув кордон України, прийшовши пішки через один з КПП на кордоні з Білоруссю. У Росії, де він перебував перед закиданням в Україну, він пройшов курс спеціального навчання в школі для диверсантів створеної ще за часів сталінського НКВС. Йому було поставлено завдання проникнути в один з підрозділів збройних сил або Національної гвардії, бажано, який має гучне ім'я в суспільній свідомості і робити вигляд, що він звичайний солдат", - зазначив А.Геращенко.
"Здоровий, дужий юнак, громадянин України, успішно виконав завдання російських спецслужб і рік прослужив в одному з підрозділів Національної гвардії. У бойових діях участі не приймав. Звільнився в серпні 2016 року. Після чого чекав отримання команди діяти з Москви. Вчора він її отримав, а сьогодні виконав, забравши з собою в могилу Дениса Вороненкова", - додав нардеп.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.