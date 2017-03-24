А.Геращенко: убийство Д.Вороненкова совершил агент спецслужб РФ родом из Севастополя П.Паршов (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова совершил гражданин Украины Павел Паршов, который был уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.
"Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины, Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб", - сообщил А.Геращенко.
Он рассказал, что в Украине П.Паршов "вел обычную жизнь, был частным предпринимателем без особого успеха".
"В 2011 году был объявлен в розыск за экономические представления. За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за пределы Украины. Но в феврале 2015 года он пересек границу Украины, придя пешком через один из КПП на границе с Беларусью. В России, где он находился перед забросом в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача проникнуть в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно, имеющее громкое имя в обществе и делать вид, что он обычный солдат", - отметил А.Геращенко.
"Здоровый, сильный юноша, гражданин Украины, успешно выполнил задание российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии. В боевых действиях участия не принимал. Уволился в августе 2016 года. После чего ждал получения команды действовать из Москвы. Вчера он ее получил, а сегодня выполнил, забрав с собой в могилу Дениса Вороненкова", - добавил нардеп.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.
Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.