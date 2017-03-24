А.Геращенко: убийство Д.Вороненкова совершил агент спецслужб РФ родом из Севастополя П.Паршов (дополнено)

"Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины, Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб", - сообщил А.Геращенко.

Он рассказал, что в Украине П.Паршов "вел обычную жизнь, был частным предпринимателем без особого успеха".

"В 2011 году был объявлен в розыск за экономические представления. За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за пределы Украины. Но в феврале 2015 года он пересек границу Украины, придя пешком через один из КПП на границе с Беларусью. В России, где он находился перед забросом в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена ​​задача проникнуть в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно, имеющее громкое имя в обществе и делать вид, что он обычный солдат", - отметил А.Геращенко.

"Здоровый, сильный юноша, гражданин Украины, успешно выполнил задание российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии. В боевых действиях участия не принимал. Уволился в августе 2016 года. После чего ждал получения команды действовать из Москвы. Вчера он ее получил, а сегодня выполнил, забрав с собой в могилу Дениса Вороненкова", - добавил нардеп.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.