А.Геращенко: вбивство Д.Вороненкова мало на меті посіяти страх
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вбивство екс-депутата державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова мало на меті те, аби всі російські депутати, політики боялися. Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
"На мій погляд, замовники зрозумілі. Вони знаходяться за адресою – місто Москва, Кремль. Завдання вбивства – це помста, аби всі російські депутати, політики боялися. Фактично, вбивство Дениса Вороненкова стає в один ряд із убивством Бориса Нємцова, із вбивством офіцера російських спецслужб – Олександра Литвиненка. Фактично таким чином Борис Вороненков увійшов в історію, в криваву історію РФ", - сказав він.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.