А.Геращенко: целью убийства Д.Вороненкова являлось посеять страх
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Целью убийства экс-депутата государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова являлось то, чтобы все российские депутаты, политики боялись. Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в эфире "112 Украина", передает УНН.
"На мой взгляд, заказчики понятны. Они находятся по адресу - город Москва, Кремль. Задача убийства - это месть, чтобы все российские депутаты, политики боялись. Фактически, убийство Дениса Вороненкова становится в один ряд с убийством Бориса Немцова, с убийством офицера российских спецслужб - Александра Литвиненко. Фактически таким образом Борис Вороненкова вошел в историю, в кровавую историю РФ", - сказал он.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.