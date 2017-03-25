А.Геращенко: целью убийства Д.Вороненкова являлось посеять страх

"На мой взгляд, заказчики понятны. Они находятся по адресу - город Москва, Кремль. Задача убийства - это месть, чтобы все российские депутаты, политики боялись. Фактически, убийство Дениса Вороненкова становится в один ряд с убийством Бориса Немцова, с убийством офицера российских спецслужб - Александра Литвиненко. Фактически таким образом Борис Вороненкова вошел в историю, в кровавую историю РФ", - сказал он.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.