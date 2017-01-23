А.Геращенко назвав версії щодо причин підготовки замаху на нього
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Народний депутат Антон Геращенко назвав припущення, чому на нього могли готувати замах. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.
"Слідство вважає, що це (замах – ред.), швидше за все, пов'язано з моєю активною громадською позицією, публічною позицією щодо недопущення дій з продовження агресії проти України, а також з моєю діяльністю з розвитку проекту "Миротворець", - сказав А.Геращенко.
Як повідомляв УНН, 21 січня голова СБУ Василь Грицак розповів, що співробітники спецслужби запобігли замаху на життя народного депутата. При цьому ім'я нардепа не називалося.
Згодом те, що на нього готувався замах підтвердив нардеп А.Геращенко.
Нагадаємо, суд на два місяці заарештував підозрюваних у справі про замах на А.Геращенка.