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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Геращенко назвал версии о причинах подготовки покушения на него

А.Геращенко назвал версии о причинах подготовки покушения на него

Киев • УНН

 • 7946 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Народный депутат Антон Геращенко назвал предположения, почему на него могли готовить покушение. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

"Следствие считает, что это (покушение - ред.), скорее всего, связано с моей активной общественной позицией, публичной позицией по недопущению действий по продлению агрессии против Украины, а также с моей деятельностью по развитию проекта "Миротворец", - сказал А.Геращенко.

Как сообщал УНН, 21 января глава СБУ Василий Грицак рассказал, что сотрудники спецслужбы предотвратили покушение на жизнь народного депутата. При этом имя нардепа не называлось.

Впоследствии то, что на него готовилось покушение подтвердил нардеп А.Геращенко.

Напомним, суд на два месяца арестовал подозреваемых по делу о покушении на А.Геращенко.

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