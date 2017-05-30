А.Геращенко назвав ім’я застреленого в Києві чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Застреленим сьогодні вранці в Дарницькому районі чоловіком виявився помічник директора державного концерну "Укрспирт" - Віктор Панков. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Антон Геращенко, передає УНН.
“Сьогодні вранці в Києві, на Позняках, пострілом в спину, був застрелений помічник директора державного концерну "Укрспирт" — Віктор Панков. Свого часу Віктор Панков і сам двічі займав пост Глави цієї нелегкої державної компанії, яка постійно потрапляє в скандали, пов’язані з реалізацією "лівого" спирту”, — написав А.Геращенко.
Він також зазначив, що поліція буде розглядати всі можливі версії цього вбивства, “починаючи від особистісних взаємин і закінчуючи невиконанням фінансових зобов’язань”.
Також, зі слів А.Геращенка, одна з головних версій слідства повинна бути пов’язана з роботою в “Укрспирті”.
“Думаю, що однією з провідних версій, що підлягають перевірці, повинна бути версія вбивства Віктора Панкова, пов’язана з роботою в державному концерні "Укрспирт", — написав він.
Нагадаємо, що в столиці невідомий застрелив чоловіка в Дарницькому районі столиці та зник із місця події автомобілем “Ауді”.
Як повідомляв УНН, у вбитого в Києві чоловіка вистрілили 4 рази.