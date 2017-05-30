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А.Геращенко назвал имя застреленного в Киеве мужчины

Киев • УНН

 • 6625 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Застреленным сегодня утром в Дарницком районе человеком оказался помощник директора государственного концерна "Укрспирт" - Виктор Панков. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Антон Геращенко, передает УНН.

А.Геращенко назвал имя застреленного в Киеве мужчины

"Сегодня утром в Киеве на Позняках, выстрелом в спину был застрелен помощник директора государственного концерна "Укрспирт"- Виктор Панков. В свое время Виктор Панков и сам дважды занимал пост главы этой нелегкой государственной компании, которая постоянно попадает в скандалы, связанные с реализацией "левого" спирта", - написал А.Геращенко.

Он также отметил, что полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, "начиная от личных отношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств".

Также, по словам А.Геращенка, одна из главных версий следствия должна быть связана с работой в "Укрспирт".

"Думаю, что одной из ведущих версий, подлежащих проверке, должна быть версия убийства Виктора Панкова, связанная с работой в государственном концерне "Укрспирт", - написал он.

Напомним, что в столице неизвестный застрелил мужчину в Дарницком районе столицы и скрылся с места происшествия на автомобиле "Ауди".

Как сообщал УНН, в убитого в Киеве мужчину выстрелили 4 раза.

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