А.Геращенко назвал имя застреленного в Киеве мужчины

"Сегодня утром в Киеве на Позняках, выстрелом в спину был застрелен помощник директора государственного концерна "Укрспирт"- Виктор Панков. В свое время Виктор Панков и сам дважды занимал пост главы этой нелегкой государственной компании, которая постоянно попадает в скандалы, связанные с реализацией "левого" спирта", - написал А.Геращенко.

Он также отметил, что полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, "начиная от личных отношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств".

Также, по словам А.Геращенка, одна из главных версий следствия должна быть связана с работой в "Укрспирт".

"Думаю, что одной из ведущих версий, подлежащих проверке, должна быть версия убийства Виктора Панкова, связанная с работой в государственном концерне "Укрспирт", - написал он.

Напомним, что в столице неизвестный застрелил мужчину в Дарницком районе столицы и скрылся с места происшествия на автомобиле "Ауди".

Как сообщал УНН, в убитого в Киеве мужчину выстрелили 4 раза.