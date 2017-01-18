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А.Геращенко: 20 посадовців Нацполіції притягли до відповідальності після подій у Княжичах

А.Геращенко: 20 посадовців Нацполіції притягли до відповідальності після подій у Княжичах

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Національна Поліція України завершила службову перевірку за фактом трагедії у Княжичах Броварського району Київської області – до дисциплінарної відповідальності притягнуто 20 посадових осіб, повідомив журналістам народний депутат Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.

"По Княжичах завершене службове розслідування, яке проводилося Національною поліцією. Близько 20 посадових осіб – співробітників різних рівнів притягнуто до дисциплінарної відповідальності",- повідомив А.Геращенко.

Він зазначив, що під дисциплінарною відповідальністю маються на увазі догани, позбавлення премій, неповна службова відповідність.

"Повний список буде опублікований тоді, коли буде прийнято про це рішення керівника НП",- уточнив нардеп.

Нагадаємо, за результатами службового розслідування інциденту у Княжичах 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах, звільнені з Національної поліції України, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.

Як повдіомляв УНН, 4 грудня у селищі Княжичі Броварського району сталася стрілянина між співробітниками поліції, в результаті якої загинуло 5 правоохоронців.

Українські Національні Новини

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