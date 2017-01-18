А.Геращенко: 20 должностных лиц Нацполиции привлекли к ответственности после событий в Княжичах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Национальная Полиция Украина завершила служебную проверку по факту трагедии в Княжичи Броварского района Киевской области - к дисциплинарной ответственности привлекли 20 должностных лиц, сообщил журналистам народный депутат Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.
"По Княжичам завершили служебное расследование, которое проводилось Национальной полицией. Около 20 должностных лиц - сотрудников различных уровней привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщил А.Геращенко.
Он отметил, что под дисциплинарной ответственностью имеются в виду выговоры, лишение премий, неполное служебное соответствие.
"Полный список будет опубликован тогда, когда будет принято об этом решение руководителя НП", - уточнил нардеп.
Напомним, по результатам служебного расследования инцидента в Княжичах 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволены из Национальной полиции Украины, в отношении еще 9 полицейских применили дисциплинарные взыскания.
Как сообщал УНН, 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.