А.Геращенко: 20 должностных лиц Нацполиции привлекли к ответственности после событий в Княжичах

"По Княжичам завершили служебное расследование, которое проводилось Национальной полицией. Около 20 должностных лиц - сотрудников различных уровней привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщил А.Геращенко.

Он отметил, что под дисциплинарной ответственностью имеются в виду выговоры, лишение премий, неполное служебное соответствие.

"Полный список будет опубликован тогда, когда будет принято об этом решение руководителя НП", - уточнил нардеп.

Напомним, по результатам служебного расследования инцидента в Княжичах 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволены из Национальной полиции Украины, в отношении еще 9 полицейских применили дисциплинарные взыскания.

Как сообщал УНН, 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.