А.Геращенка допитають у справі про вбивство Д.Вороненкова - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Народного депутата, члена колегії МВС Антона Геращенка допитають у справі про вбивство колишнього депутата державної думи РФ Дениса Вороненкова, якого розстріляли у центрі Києва 23 березня. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
Як повідомив співрозмовник агентства, А.Геращенка викликають на допит в прокуратуру Києва.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, мати П.Паршова впізнала у вбитому кілері Д.Вороненкова свого сина.