А.Геращенко допросят по делу об убийстве Д.Вороненкова - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Народного депутата, члена коллегии МВД Антона Геращенко допросят по делу об убийстве бывшего депутата государственной думы РФ Дениса Вороненкова, которого расстреляли в центре Киева 23 марта. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
Как сообщил собеседник агентства, А.Геращенко вызывают на допрос в прокуратуру Киева.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.
Как сообщал УНН, мать П.Паршова узнала в убитом киллере Д.Вороненкова своего сына.