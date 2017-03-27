А.Геращенко допросят по делу об убийстве Д.Вороненкова - источник

Как сообщил собеседник агентства, А.Геращенко вызывают на допрос в прокуратуру Киева.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, мать П.Паршова узнала в убитом киллере Д.Вороненкова своего сына.