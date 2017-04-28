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А.Безуглий поділився секретами успішного запуску нового алкогольного бренду

Київ • УНН

 • 14043 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Найголовнішим індикатором, чи успішно компанія запустила алкогольний продукт, є показник прибутку. При цьому дуже важливим є баланс частки ринку і маржі. Про це в інтерв'ю MMR розповів маркетинг-директор компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий, передає УНН.

А.Безуглий поділився секретами успішного запуску нового алкогольного бренду

Також, він підкреслив, що не менш важливим індикатором успішності бренду є off-take, або те, як продукт йде з полиці.

"Якщо говорити про ринок горілки, то найважливіший індикатор - це скільки компанія змогла додатково заробити на запуск нового бренду. Дуже важливий баланс частки ринку і маржі. Як я говорив раніше, ми задоволені лончем (алкогольного бренду - ред.) Arctica, і зараз основне завдання, над якою працює і маркетинг, і продаж, - зберегти темпи зростання. Найважливішим індикатором також є off-take, або те, як продукт йде з полиці", - сказав О.Безуглий.

На думку експерта, для успішного запуску алкогольного бренду необхідно дотримуватися наступних 5 рекомендацій:

1. Знайти потенційну нішу.
2. Розробити позиціонування, яке буде зрозумілим і привабливим для споживачів.
3. Не економити на дизайні.
4. Адекватно підійти до плану продажу і ресурсів для його виконання.
5. Не обманювати споживача в очікуваннях якості продукту.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, український горілчаний бренд Arctica в Берліні визнали найкращим.

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