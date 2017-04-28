А.Безуглый поделился секретами успешного запуска нового алкогольного бренда
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Самым главным индикатором, успешно ли компания запустила алкогольный продукт, является показатель прибыли. При этом очень важен баланс доли рынка и маржи. Об этом в интервью MMR рассказал маркетинг-директор компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый, передает УНН.
Также, он подчеркнул, что не менее важным индикатором успешности бренда является off-take, или уход продукта с полки.
“Если говорить о рынке водки, то самый важный индикатор — это сколько компания смогла дополнительно заработать на запуске нового бренда. Очень важен баланс доли рынка и маржи. Как я говорил ранее, мы довольны лончем (алкогольного бренда — ред.) Arctica, и сейчас основная задача, над которой работает и маркетинг, и продажи, — сохранить темпы роста. Важнейшим индикатором также является off-take, или уход продукта с полки”, — сказал А.Безуглый.
По мнению эксперта, для успешного запуска алкогольного бренда необходимо следовать следующим 5 рекомендациям:
1. Найти потенциальную нишу.
2. Разработать позиционирование, которое будет понятным и привлекательным для потребителей.
3. Не экономить на дизайне.
4. Адекватно подойти к плану продаж и ресурсам для его выполнения.
5. Не обманывать потребителя в ожиданиях качества продукта.
Напомним, как сообщал УНН, украинский водочный бренд Arctica в Берлине признали лучшим.