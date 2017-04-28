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А.Аваков звернувся до Інтерполу з проханням відхилити позов РФ про розшук А.Яценюка

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока з проханням відхилити позов Російської Федерації про розшук Арсена Яценюка. Про це йдеться в заяві МВС про намагання РФ організувати затримання, арешт і екстрадицію А.Яценюка, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

А.Аваков звернувся до Інтерполу з проханням відхилити позов РФ про розшук А.Яценюка

“20 квітня 2017 року Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока. В листі міністра викладено загальновідомі, більш ніж переконливі факти та аргументи, що свідчать про очевидну безпідставність звинувачень на адресу громадянина України А.П.Яценюка. Зокрема, Арсен Аваков запевнив генсека Інтерполу в тому, що пан Яценюк ніколи не бував у Чечні, не брав участі у жодних збройних конфліктах, у вказаний російськими слідчими період проживав, навчався й працював за місцем свого народження на території України”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, у листі йдеться про те, що правова позиція російського правосуддя базується на свідченнях, отриманих під тортурами від незаконно засуджених в РФ громадян України.

Наголошується на тому, що така оцінка дій РФ щодо А.Яценюка, яка висвітлена в листі міністра, є офіційною публічною позицією України, зокрема, — позицією Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції України.

Крім того повідомляється, що Мін'юст України офіційно звернувся до всіх демократичних країн та Європейського суду з прав людини з вимогою утриматися від визнання рішень, прийнятих російською владою і судами стосовно А.Яценюка.

Також у МВС наголосили, “Міністерство сподівається, що Генеральний секретаріат та Комісія з контролю за файлами Інтерполу прийме до уваги позицію України і заборонить використання можливостей та механізмів Інтерполу для інспірованого російською стороною політичного переслідування А.Яценюка”.

Як повідомляв УНН, російський суд заочно арештував А.Яценюка.

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