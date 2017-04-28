А.Аваков обратился в Интерпол с просьбой отклонить иск РФ о розыске Яценюка

"20 апреля 2017 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку. В письме министра изложены общеизвестные, более чем убедительные факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенность обвинений в адрес гражданина Украины А.П.Яценюка. В частности, Арсен Аваков заверил генсека Интерпола в том, что господин Яценюк никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанными российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в письме говорится о том, что правовая позиция российского правосудия базируется на показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины.

Подчеркивается, что такая оценка действий РФ по Яценюка, которая освещена в письме министра, является официальной публичной позицией Украины, в частности - позицией Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции Украины.

Кроме того сообщается, что Минюст Украины официально обратился ко всем демократическим странам и Европейского суда по правам человека с требованием воздержаться от признания решений, принятых российскими властями и судами относительно А.Яценюка.

Также в МВД отметили, "Министерство надеется, что Генеральный секретариат и Комиссия по контролю за файлами Интерпола примет во внимание позицию Украины и запретит использование возможностей и механизмов Интерпола для инспирированного российской стороной политического преследования А.Яценюка".

Как сообщал УНН, российский суд заочно арестовал Яценюка .