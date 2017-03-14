А.Аваков вручив нагородну зброю та відомчі відзнаки 69 бійцям добробатів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з нагоди Дня українського добровольця вручив 69 бійцям добровольчих батальйонів нагородну вогнепальну зброю та відомчі відзнаки МВС і Верховної Ради, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
"Російський окупант більше за все боїться добровольчих батальйонів, оскільки вони – найпідготовленіші люди", – зазначив очільник МВС.
А.Аваков згадав, що після ряду катастрофічних подій на фронті було вирішено звернутись до місцевих громад областей та активістів Майдану із закликом стати на захист Батьківщини. За його словами, з того часу через добровольчі батальйони пройшло близько 50 тисяч людей. Сьогодні, під час активізації агресії Росії, на добробати покладається велика надія.
Голова Національної поліції України Сергій Князєв відзначив, що за останню атестацію майже 360 бійців з батальйонів отримали рішення атестаційної комісії щодо можливості підвищення, а протягом останнього тижня 54 співробітника батальйонів дали згоду на зміну своєї професії та переведення до Національної поліції на посади слідчих, оперативників, кіберполіцейських та інші.
Зазначається, що на заході з нагоди Дня українського добровольця були вручені відзнаки Верховної Ради України, відомчі відзнаки МВС та нагородну вогнепальну зброю 69 бійцям батальйонів "Азов", "Миротворець", ім. Кульчицького, "Донбас", "Полтава", "Херсон", "Луганськ-1", "Дніпро-1", "Вінниця", "Східний корпус", "Кривбас", військовим Збройних Сил України та працівникам поліції охорони об’єктів стратегічного значення.
Нагадаємо, 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця.