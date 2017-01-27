А.Аваков сподівається наступного тижня отримати прізвища трьох кандидатів на посаду глави Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков очікує наступного тижня отримати від конкурсної комісії прізвища трьох кандидатів на посаду глави Національної поліції України. Про це він повідомив на брифінгу, передає УНН.
"Я, як міністр, який визначив цей конкурс, сподіваюсь отмаю від комісії наступного тижня три кандидатури найкращих із яких буду обирати (на посаду голови Нацполції - ред.) для того, щоб зробити подання до Кабінету міністрів", - зазначив А.Аваков.
У той же час міністр відмовився коментувати того чи іншого кандидата, які проходять конкурсний відбір.
Нагадаємо, голова Національної поліції Хатія Деканоідзе 14 листопада 2016 року заявила, що подає у відставку.
Як повідомляв УНН, конкурс на посаду голови Нацполіції стартував 18 січня та передбачатиме п’ять етапів.