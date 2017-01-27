А.Аваков надеется на следующей неделе получить фамилии трех кандидатов на пост главы Нацполиции

"Я, как министр, определил этот конкурс, надеюсь получу от комиссии на следующей неделе три кандидатуры лучших из которых буду выбирать (на должность главы Нацполции - ред.) для того, чтобы сделать представление в Кабинет министров", - отметил А.Аваков.

В то же время министр отказался комментировать того или иного кандидата, которые проходят конкурсный отбор.

Напомним, председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе 14 ноября 2016 года заявила, что подает в отставку.

Как сообщал УНН, конкурс на должность председателя Нацполиции стартовал 18 января и будет предусматривать пять этапов.