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А.Аваков назвав категорії і причини вручення нагородної зброї

А.Аваков назвав категорії і причини вручення нагородної зброї

Київ • УНН

 • 9714 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністр МВС України Арсен Аваков назвав категорії і причини вручення нагородної зброї. Про це він повідомив на своїй сторінці у Faceboook, передає УНН.

“За що я вручаю цю категорію нагород?
Для поліцейських, гвардійців, прикордонників, рятувальників і пожежників, інших співробітників МВС, співробітників УДО, СБУ, Збройних сил — нагорода вручається за відзнаку в службі, відмінність — у бойових ситуаціях, в операціях проти кримінального елементу, довготривалу бездоганну службу.
Нагородна зброя вручалось мною і депутатам, і державним службовцям. Тут для мене включався дуже ясний критерій. Нагороди отримували депутати останніх скликань, які брали активну участь у подіях на Майдані і ті, хто так чи інакше активно діяв у виниклій ситуації воєнного конфлікту на сході і в Криму.
Виходячи з тих же критеріїв вручалась нагородна зброя і членам уряду, співробітникам апарату РНБО, інших органів виконавчої влади — включаючи місцеві адміністрації Луганської і Донецької області. Треба говорити, як є — іноді це вручення зброю відображало швидше функціональну необхідність, ніж нагородну. У такій ситуації ми тоді опинилися. Так, наприклад, коли ми посталт перед необхідністю видати зброю координуючим — аналітичним місій РНБО, що активно діють в 2014-2015 вздовж всієї лінії фронту, ми зіткнулися з тим, що легального механізму передачі зброї для цих груп і навіть вищих посадових осіб, що їх очолювали — немає. РНБО не входить ні в одне з міністерств і відомств, прописаних у відповідних законах.
Нагородна зброя вручається мною так само громадським діячам. З вручених, як правило це були активісти. що відзначились минулого Майдану і волонтери, які допомагали на Майдані і в забезпеченні наших сил в АТО.
Я вручав зброю волонтерам, які їздили з допомогою нашим підрозділам в АТО — їздили і вдень, і вночі, потрапляючи під обстріл. Журналістам. Вручав нагородні так само і меценатам-волонтерам, які жертвують великі гроші на забезпечення наших добробатов і спецпідрозділів. Вручав спортсменам і тренерам, які готують наших бійців в тренувальних таборах і залах”, — йдеться в повідомленні.

Також міністр зазначив, що вручав зброю деяким артистам, які їздять на передову з виступами.

“Не вручав — негідникам, пройдисвітам з грошима”, — додав А.Аваков.

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