Аваков назвал категории и причины вручения наградного оружия

"За что я вручаю эту категорию наград?

Для полицейских, гвардейцев, пограничников, спасателей и пожарных, других сотрудников МВД, сотрудников УГО, СБУ, Вооруженных сил - награда вручается за отличие в службе, отличие - в боевых ситуациях, в операциях против криминального элемента, долговременную безупречную службу.

Наградное оружие вручалось мной и депутатам и государственным служащим. Здесь для меня включался очень ясный критерий. Награды получали депутаты последних созывов, принимали активное участие в событиях на Майдане и те, кто так или иначе активно действовал в возникшей ситуации военного конфликта на востоке и в Крыму.

Исходя из тех же критериев вручалось оружие и членам правительства, сотрудникам аппарата СНБО, других органов исполнительной власти -включая местные администрации Луганской и Донецкой области. Надо ли говорить, как есть - иногда это вручено оружие отражало скорее функциональную необходимость, чем наградную. В такой ситуации мы тогда оказались. Так, например, когда мы встали перед необходимостью выдать оружие координирующим - аналитическим миссий СНБО, активно действует в 2014-2015 вдоль всей линии фронта, мы столкнулись с тем, что легального механизма передачи оружия для этих групп и даже высших должностных лиц их возглавляли - нет. СНБО не входит не в одно из министерств и ведомств, прописанных в соответствующих законах ..

Наградное оружие вручается мной так же общественным деятелям. С врученных, как правило это были отличившееся активисты прошлого Майдана и волонтеры, которые помогали на Майдане и в обеспечении наших сил в АТО.

Я вручал оружие волонтерам, которые ездили с помощью к нашим подразделениям в АТО - ездили и днем, и ночью, попадая под обстрел. Журналистам. Вручал наградные знаки так же и меценатам-волонтерам, которые жертвуют большие деньги на обеспечение наших добробатов и спецподразделений. Вручал спортсменам и тренерам, которые готовят наших бойцов в тренировочных лагерях и залах ", - говорится в сообщении.

Также министр отметил, что вручал оружие некоторым артистам, которые ездят на передовую с выступлениями.

"Не вручал - негодяям, проходимцам с деньгами", - добавил Аваков.