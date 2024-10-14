977 українок отримали безплатне лікування безпліддя, 368 завагітніли - МОЗ
Київ • УНН
МОЗ повідомило, що 977 жінок отримали безплатне лікування безпліддя, з них 368 завагітніли. Тариф на лікування збільшено до 84 826 грн, розширено перелік послуг та ліків.
977 українок скористалися безплатною державною послугою лікування безпліддя, повідомили у МОЗ, пише УНН.
Деталі
"Від початку року безплатною медичною послугою за пакетом "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)" скористалися 977 українок. 368 жінок, за даними Національної служби здоровʼя України (далі - НСЗУ), завагітніли після отримання даних послуг", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі 18 медзакладів країни, з них - 13 приватних клінік, 3 комунальні та 2 державні лікарні, уклали договори з НСЗУ. Пацієнти можуть безплатно отримати послуги з лікування безпліддя в будь-якому законтрактованому закладі, незалежно від місця реєстрації проживання. Повний їх перелік - за посиланням.
Доповнення
У МОЗ вказали, що тариф на лікування безпліддя збільшено. Тепер за один повний цикл штучного запліднення НСЗУ сплачуватиме 84 826 гривень. Раніше тариф становив 60 324 гривні.
Також було розширено перелік необхідних послуг для лікування:
- послуги кріозаморозки статевих клітин (ооцитів, яйцеклітин, ембріонів);
- кріозберігання статевих клітин (ооцитів, яйцеклітин, ембріонів);
- доімплантаційний генетичний скринінг;
- доповнено 25 новими позиціями перелік лікарських засобів, необхідних для лікування безпліддя.
Як повідомляється, вік пацієнтки на момент початку циклу має бути не більше ніж 40 років. Безплатно в межах пакета "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)" жінка може отримати один повний цикл на рік - у разі настання вагітності, при цьому у разі народження здорової дитини наступні цикли допоміжних репродуктивних технологій не оплачуються. Якщо перший цикл ДРТ не призвів до бажаного результату, протягом року можливо повторити цикл (повний або неповний). Лікування можливо як амбулаторно, так і на умовах денного чи звичайного стаціонару - залежно від призначень лікаря.