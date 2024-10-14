977 украинок получили бесплатное лечение бесплодия, 368 забеременели - Минздрав
Киев • УНН
Минздрав сообщил, что 977 женщин получили бесплатное лечение бесплодия, из них 368 забеременели. Тариф на лечение увеличен до 84 826 грн, расширен перечень услуг и лекарств.
977 украинок воспользовались бесплатной государственной услугой лечения бесплодия, сообщили в Минздраве, пишет УНН.
Детали
«С начала года бесплатной медицинской услугой по пакету «Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)» воспользовались 977 украинок. 368 женщин, по данным Национальной службы здоровья Украины (далее - НСЗУ), забеременели после получения данных услуг», - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас 18 медучреждений страны, из них - 13 частных клиник, 3 коммунальные и 2 государственные больницы, заключили договоры с НСЗУ. Пациенты могут бесплатно получить услуги по лечению бесплодия в любом законтрактованном заведении, независимо от места регистрации проживания. Полный их перечень - по ссылке.
Дополнение
В Минздраве указали, что тариф на лечение бесплодия увеличен. Теперь за один полный цикл искусственного оплодотворения НСЗУ будет платить 84 826 гривен. Ранее тариф составлял 60 324 гривны.
Также был расширен перечень необходимых услуг для лечения:
- услуги криозаморозки половых клеток (ооцитов, яйцеклеток, эмбрионов);
- криохранение половых клеток (ооцитов, яйцеклеток, эмбрионов);
- доимплантационный генетический скрининг;
- дополнен 25 новыми позициями перечень лекарственных средств, необходимых для лечения бесплодия.
Как сообщается, возраст пациентки на момент начала цикла должен быть не более 40 лет. Бесплатно в рамках пакета «Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)» женщина может получить один полный цикл в год - в случае наступления беременности, при этом в случае рождения здорового ребенка последующие циклы вспомогательных репродуктивных технологий не оплачиваются. Если первый цикл ВРТ не привел к желаемому результату, в течение года возможно повторить цикл (полный или неполный). Лечение возможно как амбулаторно, так и на условиях дневного или обычного стационара - в зависимости от назначений врача.