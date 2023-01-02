85% українців проти територіальних поступок України для досягнення миру - опитування

Деталі

Подібне опитування КМІС проводив також у травні, липні і вересні 2022 року. Згідно з відповідями у грудні 2022-го, для 85% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Для порівняння, у вересні неприпустимими поступки вважали 87% опитаних. Соціологи зауважують, що різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто, фактично змін не відбулося. Також у вересні стільки ж українців (8%) виступали за переговори й готові були відмовитися від певних територій.

Згідно з даними в регіональному вимірі, серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 80% проти поступок (готові на поступки – лише 9%), а серед жителів Півдня – 82% проти поступок (готові – лише 10%). Порівняно з вереснем у всіх регіонах ситуація більш-менш стабільна, додали соціологи.

Цитата

"Українці після 10 місяців виснажливої та жорстокої війни зберігають стійкість та відкидають наратив "потреби територіальних поступок для умиротворення агресора". З жовтня і донині росія здійснює регулярні терористичні атаки на українську енергетичну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без світла, тепла і води... Проте аналіз суспільних настроїв у динаміці засвідчує, що всі ці численні атаки ніяк не вплинули на готовність українців іти на компроміси", - заявив заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький.

Доповнення

Опитування проводили з 4 по 27 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 2005 респондентів віком 18 років і старші, що проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Проте у КМІС вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Нагадаємо

Опитування соціологічної служби Центру Разумкова показало, що 87% українців наразі не прагнуть відновлення СРСР і лише 3% – однозначно цього хочуть.