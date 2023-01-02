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85% украинцев против территориальных уступок Украины для достижения мира - опрос

85% украинцев против территориальных уступок Украины для достижения мира - опрос

Киев • УНН

 • 640974 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, готовы ли украинцы к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира - 85% опрошенных считают это "недопустимым", информирует УНН.

Детали

Подобный опрос КМИС проводил также в мае, июля и сентябре 2022 года. Согласно ответам в декабре 2022-го, для 85% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Для сравнения, в сентябре недопустимыми уступками считали 87% опрошенных. Социологи отмечают, что разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло. Также в сентябре столько украинцев (8%) выступали за переговоры и готовы были отказаться от определенных территорий.

Согласно данным в региональном измерении, среди жителей Востока, который сейчас испытывает интенсивные бои, 80% против уступок (готовы на уступки – только 9%), а среди южан – 82% против уступок (готовы – только 10%). По сравнению с сентябрем, во всех регионах ситуация более или менее стабильная, добавили социологи. 

Цитата

"Украинцы после 10 месяцев изнурительной и жестокой войны сохраняют устойчивость и отвергают нарратив "потребности территориальных уступок для умиротворения агрессора". С октября и по сей день россия совершает регулярные террористические атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, оставляя миллионы украинцев... Однако анализ общественных настроений в динамике свидетельствует, что все эти многочисленные атаки никак не повлияли на готовность украинцев идти на компромиссы", - заявил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий.

Дополнение

Опросы проводили с 4 по 27 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). 

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Однако в КМИС считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Напомним

Опрос социологической службы Центра Разумкова показал, что 87% украинцев пока не стремятся к восстановлению СССР и только 3% – однозначно этого хотят.

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