8000 польських добровольців, включаючи неповнолітніх, пройдуть військову підготовку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Тисячі польських громадян віком від 15 до 65 років цієї зими пройдуть військову підготовку, заявив міністр оборони країни, інформує УНН з посиланням на агентство PAP.
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У телезверненні до нації Маріуш Блащак сказав, що якнайбільше людей мають бути підготовлені до можливої кризи.
Він зазначив, що взимку навчання пройдуть загалом 8000 добровольців цієї вікової групи.
Навички, отримані під час навчання, стануть у нагоді у разі виникнення екстремальної ситуації, сказав Блащак, додавши, що влада сподівається збільшити кількість добровольців.
Польський уряд прагне відкрити щонайменше за одним курсом військової підготовки в кожній провінції, щоб проводити восьмигодинні заняття по суботах.
Неповнолітні можуть відвідувати заняття, якщо їх супроводжує батько або законний опікун.
У серпні, понад 13 000 добровольців уже записалися на добровільну військову службу у Польщі.