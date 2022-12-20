8000 польских добровольцев, включая несовершеннолетних, пройдут военную подготовку
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Тысячи польских граждан в возрасте от 15 до 65 лет этой зимой пройдут военную подготовку, заявил министр обороны страны, сообщает УНН со ссылкой на агентство PAP.
Детали
В телеобращении к нации Мариуш Блащак сказал, что больше людей должны быть подготовлены к возможному кризису.
Он отметил, что зимой обучение пройдут в общей сложности 8000 добровольцев этой возрастной группы.
Навыки, полученные во время учебы, пригодятся в случае возникновения экстремальной ситуации, сказал Блащак, добавив, что власть надеется увеличить количество добровольцев.
Польское правительство стремится открыть по меньшей мере по одному курсу военной подготовки в каждой провинции, чтобы проводить восьмичасовые занятия по субботам.
Несовершеннолетние могут посещать занятия, если их сопровождает родитель или законный опекун.
В августе более 13 000 добровольцев уже записались на добровольную военную службу в Польше.