80-річного президента Італії переобрали на другий термін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Італії Серджо Маттарелла набрав необхідні для перемоги у виборах президента 505 голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Маттарелла був офіційно переобраний у суботу після восьмого туру голосування.
Як зазначається, він висловив бажання залишити свій пост, але місцеві ЗМІ наголошують, що прем’єр-міністр Маріо Драгі переконав його залишитися заради “стабільності” Італії.
За інформацією BBC, поки що не зрозуміло, чи планує 80-річний Матарелла відбути на посаді повний семирічний термін. Деякі італійці припускають, що він може залишити президентство, аби дозволити зайняти його місце Маріо Драгі після парламентських виборів у 2023-му.
Нагадаємо
80-річний президент став найпопулярнішим кандидатом після шести днів напруженого голосування у Римі.