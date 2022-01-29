80-річного президента Італії переобрали на другий термін

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 68770 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 124007 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 125762 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 153044 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 158064 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 129186 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 142791 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169699 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180914 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216207 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме ще 2 години
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 253159 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 343085 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 99370 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 76776 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 102571 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 343029 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 253111 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 324312 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 440830 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 690002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 35035 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 102540 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 109091 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 145704 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 169989 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

80-річного президента Італії переобрали на другий термін

80-річного президента Італії переобрали на другий термін

Київ • УНН

 • 26837 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Італії Серджо Маттарелла набрав необхідні для перемоги у виборах президента 505 голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Маттарелла був офіційно переобраний у суботу після восьмого туру голосування.

Як зазначається, він висловив бажання залишити свій пост, але місцеві ЗМІ наголошують, що прем’єр-міністр Маріо Драгі переконав його залишитися заради “стабільності” Італії.

За інформацією BBC, поки що не зрозуміло, чи планує 80-річний Матарелла відбути на посаді повний семирічний термін. Деякі італійці припускають, що він може залишити президентство, аби дозволити зайняти його місце Маріо Драгі після парламентських виборів у 2023-му.

Нагадаємо

80-річний президент став найпопулярнішим кандидатом після шести днів напруженого голосування у Римі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74