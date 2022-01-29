Не змогли домовитися про наступника: 80-річного президента Італії залишають на посаді
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Президент Італії Серджіо Маттарелла погодився балотуватися на ще один термін після того, як коаліційні партії не змогли домовитися про компромісного кандидата на цю посаду, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
80-річний претендент став найпопулярнішим кандидатом після шести днів напруженого голосування у Римі.
"Маттарелла став компромісним кандидатом після того, як багато законодавців утрималися під час голосування, а кандидати, висунуті правлячими партіями, не отримали достатньої підтримки", - пише видання.
Антоніо Таджані, національний координатор правоцентристської партії Forza Italia, заявив, що підтримка Маттарелли була єдиною пропозицією, з якою погодилася більшість депутатів.
Раніше Маттарелла висловив бажання залишити свою посаду, але місцеві ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр країни Маріо Драгі переконав його залишитися заради стабільності Італії.
Оголошуючи про рішення Маттарелли залишитися на посаді, міністр у регіональних справах Маріастелла Джелміні вітала “відчуття відповідальності колишнього судді Конституційного суду та його прихильність до країни та її інститутів”.
Партії правлячої коаліції Італії погодилися переобрати Маттареллу в суботу після того, як сім турів голосування не змогли висунути альтернативного кандидата та виявили глибокі розбіжності в уряді Драгі з широкою коаліцією.
Очікується, що його буде офіційно переобрано пізніше в суботу.
Доповнення
Президент Італії обирається таємним голосуванням у колегії виборників із 1009 сенаторів, депутатів та деяких регіональних делегатів, при цьому перший кандидат, який отримав дві третини голосів, оголошується переможцем.