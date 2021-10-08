8 жовтня: День юриста

День юриста

Професійне свято юристів в Україні відзначається з 1997 року. Вважається, що саме 8 жовтня в 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів Руська правда.

Професія юриста зародилася в Стародавньому Римі. Першими юристами були понтифіки – жерці, які керували справами релігії і проводили суди. Кілька століть потому сформувалася наука юриспруденція і з'явилися перші суднові системи.

Свято День юриста в Україні було запроваджено в 1997 році президентом Леонідом Кучмою. З того часу він відзначається щороку 8 жовтня. У цей день в 1016 році Ярослав Мудрий видав звід законів «Руська правда».

Релігійне свято

8 жовтня православна церква вшановує пам'ять видатного подвижника – Сергія Радонезького.

Майбутній святий, який отримав під час народження ім'я Варфоломій, народився поблизу Ростова в родині служилого боярина Кирила і його дружини Марії. Після смерті батьків юнак вирушив до Хотьківсько-Покровського монастиря, однак там він пробув недовго. Прагнучи до усамітнення, разом із братом Варфоломій заснував пустель на березі річки Кончури посеред глухого Радонезького бору. Пізніше Стефан, не витримавши аскетичного життя, поїхав до московського Богоявленського монастиря, де став ігуменом.

У 23 роки Варфоломій прийняв постриг з ім'ям Сергій. Через деякий час до нього почали стікатися ченці і утворилася обитель, згодом що перетворилися на Троїце-Сергієву лавру. Сергій, який став її ігуменом, прославився своєю смиренністю і працьовитістю. Відомо, що він заборонив братії приймати милостиню і звелів ченцям жити тільки від своєї праці. Пізніше Сергій заснував ще кілька монастирів: Благовіщенський на Киржачі, Старо-Голутвин поблизу Коломни, Висоцький і Георгіївський на Клязьмі. Настоятелями в цих оселях стали його учні.

Згідно з житієм, Сергій Радонезький зробив безліч див. За переказами, одного разу він навіть воскресив померлу дитину. Люди приходили до нього для зцілення, а іноді і просто для того, щоб побачити святого. Сергій був славним також тим, що часто мирив ворожих князів, переконуючи їх підкоритися Великому князю московському. Завдяки цьому, до часу Куликовської битви майже всі руські князі визнали верховенство князя Дмитра Івановича і виступили разом із ним одним військом. Вирушаючи на битву, московський князь приїхав за благословенням до Сергія, який передрік йому перемогу, а також відпустив в похід двох своїх ченців: Пересвіту і Ослябю.

У п'ятницю, 8 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Єфросинія, Сергій, Герман, Досифея, Пафнутій, Микола, Олександр.