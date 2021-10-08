8 октября: День юриста

День юриста

Профессиональный праздник юристов в Украине отмечается с 1997 года. Считается, что именно 8 октября в 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый свод законов Русская правда.

Профессия юриста зародилась в Древнем Риме. Первыми юристами были понтифики - жрецы, которые руководили делами религии и проводили суды. Несколько веков спустя сформировалась наука юриспруденция и появились первые судовые системы.

Праздник День юриста в Украине было введено в 1997 году президентом Леонидом Кучмой. С тех пор он отмечается ежегодно 8 октября. В этот день в 1016 году Ярослав Мудрый издал свод законов «Русская правда».

Религиозный праздник

8 октября православная церковь чтит память выдающегося подвижника - Сергия Радонежского.

Будущий святой, получивший при рождении имя Варфоломей, родился близ Ростова в семье служилого боярина Кирилла и его жены Марии. После смерти родителей молодой отправился в Хотькивсько-Покровского монастыря, однако там он пробыл недолго. Стремясь к уединению, вместе с братом Варфоломей основал пустынь на берегу реки Кончуры среди глухого Радонежского бора. Позже Стефан, не выдержав аскетической жизни, уехал в московский Богоявленский монастырь, где стал игуменом.

В 23 года Варфоломей принял постриг с именем Сергий. Через некоторое время к нему стали стекаться иноки и образовалась обитель, впоследствии превратившиеся в Троице-Сергиеву лавру. Сергей, стал ее игуменом, прославился своим смирением и трудолюбием. Известно, что он запретил братии принимать милостыню и велел монахам жить только от своего труда. Позже Сергей основал еще несколько монастырей: Благовещенский на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий и Георгиевский на Клязьме. Настоятелями в этих домах стали его ученики.

Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество см. По преданию, однажды он даже воскресил умершего ребенка. Люди приходили к нему для исцеления, а иногда и просто для того, чтобы увидеть святого. Сергей был славным также тем, что часто мирил вражеских князей, убеждая их подчиниться Великому князю московскому. Благодаря этому, времени Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство князя Дмитрия Ивановича и выступили вместе с ним одним войском. Отправляясь на битву, московский князь приехал за благословением к Сергею, который предрек ему победу, а также отпустил в поход двух своих иноков: Пересвета и Ослябю.

В пятницу, 8 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Ефросинья, Сергей, Герман, Досифея, Пафнутий, Николай, Александр.