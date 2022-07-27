73% українців вважають, що Україна рухається в правильному напрямку - опитування

Деталі

Разом з тим, 86% українців вважають, що економічне становище України за останні пів року погіршилося. Проте в оцінках майбутнього країни спостерігається зростання кількості оптимістичних оцінок. Тих, хто вважає, що економіка покращиться у наступний рік, сьогодні 34%. Для порівняння, у квітні цей показник був 32%.

Щодо особистої ситуації, то про погіршення говорять 74% опитаних. Воночас 25% сподіваються, що у наступні 12 місяців їхнє особисте економічне становище покращиться.

Довідково

В опитуванні, що проводилося 23-24 липня, брали участь українці віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, а вибіркова сукупність - 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше ніж 3,1%.

Нагадаємо

Дослідження соціологічної групи «Рейтинг» показало, що у випадку різкого скорочення доходів 62% українців будуть шукати додаткові джерела заробітку, 35% - скорочувати свої витрати.