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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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73% українців вважають, що Україна рухається в правильному напрямку - опитування

73% українців вважають, що Україна рухається в правильному напрямку - опитування

Київ • УНН

 • 126304 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. 73% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 12% – протилежної думки, і ще 15% – не змогли оцінити. Такі результати опитування оприлюднила соціологічна група «Рейтинг», передає УНН.

Деталі

Разом з тим, 86% українців вважають, що економічне становище України за останні пів року погіршилося. Проте в оцінках майбутнього країни спостерігається зростання кількості оптимістичних оцінок. Тих, хто вважає, що економіка покращиться у наступний рік, сьогодні 34%. Для порівняння, у квітні цей показник був 32%.

Щодо особистої ситуації, то про погіршення говорять 74% опитаних. Воночас 25% сподіваються, що у наступні 12 місяців їхнє особисте економічне становище покращиться.

Довідково

В опитуванні, що проводилося 23-24 липня, брали участь українці віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, а вибіркова сукупність - 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше ніж 3,1%.

Нагадаємо

Дослідження соціологічної групи «Рейтинг» показало, що у випадку різкого скорочення доходів 62% українців будуть шукати додаткові джерела заробітку, 35% - скорочувати свої витрати.

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