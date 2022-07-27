73% украинцев считают, что Украина двигается в правильном направлении - опрос

Детали

Вместе с тем, 86% украинцев считают, что экономическое положение Украины за последние полгода ухудшилось. Однако в оценках будущего страны наблюдается рост количества оптимистических оценок. Тех, кто считает, что экономика улучшится в будущем году, сегодня 34%. Для сравнения, в апреле этот показатель равнялся 32%.

Что касается личной ситуации, то об ухудшении говорят 74% опрошенных. В то же время 25% надеются, что в следующие 12 месяцев их личное экономическое положение улучшится.

Справочно

В опросе, который проводился 23-24 июля, принимали участие украинцы в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, а выборочная совокупность – 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Напомним

Исследование социологической группы «Рейтинг» показало, что в случае резкого сокращения доходов 62% украинцев будут искать дополнительные источники заработка, 35% – сокращать свои расходы.