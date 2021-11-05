70-річного футболіста України номіновано на рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. 70-річного Петра Федоренко, найстарішого футболіста України номіновано на рекорд. Про це в Facebook повідомила керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова, пише УНН.
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Федоренко відіграв весь матч у першості Києво-Святошинського району між гостомельським “Факелом” і СК “Хотів”.
Церемонія нагородження рекордсмена відбудеться 7 листопада в рамках фіналу Кубка Києво-Святошинського регіону з футболу. До Національного реєстру рекордів Федоренко увійде як рекордсмен України в категорії “Людські досягнення”.
Додамо
Петро Федоренко народився 8 липня 1951 року в селі Хотів Києво—Святошинського району. Понад 55 років він грав за футбольну команду рідного селища. Ігрове амплуа — лівий захисник. З 1965 року футболіст захищає кольори ФК “Хотів”. З кінця 80-х років минулого століття Федоренко очолював рідну команду як граючий тренер і організатор.
Нагадаємо
Український тенісист у 97 років потрапив у Книгу рекордів Гіннеса.