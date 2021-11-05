70-летний футболист Украины номинирован на рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. 70-Летний Петр Федоренко, старейший футболист Украины номинирован на рекорд. Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова, пишет УНН.
Детали
Федоренко отыграл весь матч в первенстве Киево-Святошинского района между гостомельским “Факелом” и СК “Хотел”.
Церемония награждения рекордсмена состоится 7 ноября в рамках финала Кубка Киево-Святошинского региона по футболу. В Национальный реестр рекордов Федоренко войдет как рекордсмен Украины в категории “человеческие достижения”.
Добавим
Петр Федоренко родился 8 июля 1951 года в селе Хотов Киево—Святошинского района. Более 55 лет он играл за футбольную команду родного поселка. Игровое амплуа-левый защитник. С 1965 года футболист защищает цвета ФК “хотел”. С конца 80-х годов прошлого века Федоренко возглавлял родную команду как играющий тренер и организатор.
Напомним
Украинский теннисист в 97 лет попал в Книгу рекордов Гиннеса.