70-летний футболист Украины номинирован на рекорд

Детали

Федоренко отыграл весь матч в первенстве Киево-Святошинского района между гостомельским “Факелом” и СК “Хотел”.

Церемония награждения рекордсмена состоится 7 ноября в рамках финала Кубка Киево-Святошинского региона по футболу. В Национальный реестр рекордов Федоренко войдет как рекордсмен Украины в категории “человеческие достижения”.

Добавим

Петр Федоренко родился 8 июля 1951 года в селе Хотов Киево—Святошинского района. Более 55 лет он играл за футбольную команду родного поселка. Игровое амплуа-левый защитник. С 1965 года футболист защищает цвета ФК “хотел”. С конца 80-х годов прошлого века Федоренко возглавлял родную команду как играющий тренер и организатор.

Напомним

Украинский теннисист в 97 лет попал в Книгу рекордов Гиннеса.