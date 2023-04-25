6500 доларів за організацію незаконного перетину кордону: на Одещині затримали громадянку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону повідомила про підозру громадянці України за фактом організації незаконного перетину особами державного кордону України, повідомляє УНН.
Деталі
23 квітня правоохоронці затримали громадянку України в Одеській області одразу після одержання нею грошових коштів в сумі 6500 доларів США.
У березні 2023 року вказана особа, діючи у змові з невстановленими службовцями ДПСУ, надала військовозобов’язаному громадянину підроблений молдовський паспорт зі штампом про взяття на консульській облік в республіці Молдова, що давало чоловіку можливість безперешкодного в’їзду на територію сусідньої країни.
23.04.2023, одразу після одержання грошових коштів, підприємливу громадянку затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі їй повідомлено про підозру та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
Також триває документування участі інших членів угрупування у злочині.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області за оперативного супроводження оперативних співробітників Департаменту військової контррозвідки СБ України.
Доповнення
За незаконний перетин кордону чоловіками під час воєнного стану з метою ухилення від мобілізації передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.
Протягом січня-лютого 2023 року прикордонники склали 1 033 протоколи за незаконний перетин кордону. За словами помічника голови Державної прикордонної служби, прессекретаря Андрія Демченка, загальна кількість спроб незаконного перетину кордону більшає.
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