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6500 доларів за організацію незаконного перетину кордону: на Одещині затримали громадянку

6500 доларів за організацію незаконного перетину кордону: на Одещині затримали громадянку

Київ • УНН

 • 5626365 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону повідомила про підозру громадянці України за фактом організації незаконного перетину особами державного кордону України, повідомляє УНН.

Деталі

23 квітня правоохоронці затримали громадянку України в Одеській області одразу після одержання нею грошових коштів в сумі 6500 доларів США.

У березні 2023 року вказана особа, діючи у змові з невстановленими службовцями ДПСУ, надала військовозобов’язаному громадянину підроблений молдовський паспорт зі штампом про взяття на консульській облік в республіці Молдова, що давало чоловіку можливість безперешкодного в’їзду на територію сусідньої країни.

23.04.2023, одразу після одержання грошових коштів, підприємливу громадянку затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їй повідомлено про підозру та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Також триває документування участі інших членів угрупування у злочині.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області за оперативного супроводження оперативних співробітників Департаменту військової контррозвідки СБ України.

Доповнення

За незаконний перетин кордону чоловіками під час воєнного стану з метою ухилення від мобілізації передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Протягом січня-лютого 2023 року прикордонники склали 1 033 протоколи за незаконний перетин кордону. За словами помічника голови Державної прикордонної служби, прессекретаря Андрія Демченка, загальна кількість спроб незаконного перетину кордону більшає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Утікачі-порушники кордону не можуть розглядатися як біженці у ЄС – Держприкордонслужба

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