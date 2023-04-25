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6500 долларов за организацию незаконного пересечения границы: в Одесской области задержали гражданку

6500 долларов за организацию незаконного пересечения границы: в Одесской области задержали гражданку

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона сообщила о подозрении гражданке Украины по факту организации незаконного пересечения лицами государственной границы Украины, сообщает УНН.

Детали

23 апреля стражи порядка задержали гражданку Украины в Одесской области сразу после получения ею денежных средств в сумме 6500 долларов США.

В марте 2023 года указанное лицо, действуя в сговоре с неустановленными служащими ГПСУ, предоставило военнообязанному гражданину поддельный молдавский паспорт со штампом о взятии на консульский учет в республике Молдова, что давало мужчине возможность беспрепятственного въезда на территорию соседней страны.

23.04.2023, сразу после получения денежных средств, предприимчивую гражданку задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время ей сообщено о подозрении и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Также идет документирование участия других членов группировки в преступлении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области при оперативном сопровождении оперативных сотрудников Департамента военной контрразведки СБ Украины.

Дополнение

За незаконное пересечение границы мужчинами во время военного положения с целью уклонения от мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

В течение января-февраля 2023 года пограничники составили 1033 протокола за незаконное пересечение границы. По словам помощника председателя Государственной пограничной службы, пресс-секретаря Андрея Демченко, общее количество попыток незаконного пересечения границы увеличивается.

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