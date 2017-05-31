КВУ: 60 нардепів пропустили 90% голосувань в травні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Так, 208 народних депутатів пропустили більше половини голосувань Ради в травні. Із них 60 — пропустили понад 90% голосувань, передає УНН з посиланням на данні КВУ.
“Окремі народні депутати не взяли участі в жодному голосуванні впродовж місяця. Це стосується дев’яти нардепів. Серед них Є.Бакулін (“Опозиційний блок”) , А.Білецький, Д.Ярош, Е.Матвійчук (позафракційні), В.Богуслаєв (“Воля народу”), П.Сабашук, О.Білозір (БПП), а також О.Онищенко та С.Клюєв, яких розшукує українська влада,” — повідомляє КВУ.
Крім цього, частина депутатів проголосували лише кілька разів. Зокрема, С.Льовочкін (“Опозиційний блок”) та Д.Дзензерський (“Народний Фронт”) проголосували в травні лише один раз, В.Рабінович (“Опозиційний блок”) — двічі, Є.Мураєв (позафракційний) — тричі.
Як зазначається в дослідженні, що причини для не голосування народних депутатів залишаються невідомими, і лише О.Білозір була відсутня в Раді і не голосувала з поважних причин, а саме через хворобу, що відображено на сайті ВРУ.
Тільки двоє народних депутатів, В.Пинзеник (БПП) та М.Бондар (НФ), взяли участь в 100% голосувань.
Всього в травні відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких було проведено 497 голосувань.
Як повідомляв УНН, А.Парубій розповів про плани ВР на наступний пленарний тиждень.