КИУ: 60 нардепов пропустили 90% голосований в мае

“Отдельные народные депутаты не приняли участия ни в одном голосовании в течение месяца. Это касается девяти нардепов. Среди них Е.Бакулин („Оппозиционный блок“), А.Билецкий, Д.Ярош, Е.Матвийчук (внефракционные), В.Богуслаев („Воля народа“), П.Сабашук, О.Билозир (БПП), а также А.Онищенко и С.Клюев, которых разыскивает украинская власть,” — сообщает КИУ.

Кроме этого, часть депутатов проголосовали лишь несколько раз. В частности, С.Левочкин (“Оппозиционный блок”) и Д.Дзензерский (“Народный Фронт”) проголосовали в мае только один раз, В.Рабинович (“Оппозиционный блок”) — дважды, Е.Мураев (внефракционный) — трижды.

Как отмечается в исследовании, причины для неголосование народных депутатов остаются неизвестными, и только О.Билозир отсутствовала в Раде и не голосовала по уважительным причинам, а именно из-за болезни, что отражено на сайте ВРУ.

Только двое народных депутатов, В.Пинзеник (БПП) и М.Бондар (НФ), приняли участие в 100% голосований.

Всего в мае состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на которых было проведено 497 голосований.

Как сообщал УНН, Парубий рассказал о планах ВР на следующей пленарной неделе.