“60% “аватары” ходят, на полигоне теряют автоматы”: ГУР виклало перехоплення про підготовку російської армії

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«Нам вообще ни*уя не говорят, потому что у нас 60% “аватары” ходят. На полигоне теряют автоматы, каски, магазины. Майор как отп*здюлил нас. А так у нас в основном занятия – это вот тактика, оптическая стрельба, расположение стрелкового отделения, занятия позиции, работа КПП – это то, чем мы, сержанты, должны были заниматься с самого начала. Минометная рота ушла на красный лиман от нас – 75-ти или 76-мм ушли», – йдеться в розмові.

Нагадаємо

росія змінила схему польотів своїх бомбардувальників для обходу української протиповітряної оборони. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький заявив, що розвідники мають годину, щоб відстежити польоти і запуск ракет.