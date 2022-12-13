“60% “аватары” ходят, на полигоне теряют автоматы”: ГУР виклало перехоплення про підготовку російської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергову перехоплену розмову, де сержант з полігону на території рф пояснює сину, який воює на Донецькому напрямку, про особливості підготовки російської армії. Про це інформує УНН.
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«Нам вообще ни*уя не говорят, потому что у нас 60% “аватары” ходят. На полигоне теряют автоматы, каски, магазины. Майор как отп*здюлил нас. А так у нас в основном занятия – это вот тактика, оптическая стрельба, расположение стрелкового отделения, занятия позиции, работа КПП – это то, чем мы, сержанты, должны были заниматься с самого начала. Минометная рота ушла на красный лиман от нас – 75-ти или 76-мм ушли», – йдеться в розмові.
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