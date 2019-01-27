5G обійдеться Пекіну в 4,4 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Центр Пекіна буде покритий мережами п'ятого покоління вже до 2022 року. Про це повідомляє Xinhua, передає УНН.
План розвитку мереж 5G розроблений пекінським муніципальним бюро економіки та інформаційних технологій. Бюджет в 30 млрд юанів або 4,4 млрд дол. розрахований на найближчі три роки.
Вкладення в 5G повинні почати повертатися також у найближчому часі.
"За все тим же планом, виручка топових технологічних компаній, що базуються в Пекіні, через 5G збільшиться на 200 млрд юанів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Польща не буде співпрацювати з Huawei при запуску мережі 5G.