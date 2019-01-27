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5G обійдеться Пекіну в 4,4 млрд дол.

5G обійдеться Пекіну в 4,4 млрд дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Центр Пекіна буде покритий мережами п'ятого покоління вже до 2022 року. Про це повідомляє Xinhua, передає УНН.

План розвитку мереж 5G розроблений пекінським муніципальним бюро економіки та інформаційних технологій. Бюджет в 30 млрд юанів або 4,4 млрд дол. розрахований на найближчі три роки.

Вкладення в 5G повинні почати повертатися також у найближчому часі.

"За все тим же планом, виручка топових технологічних компаній, що базуються в Пекіні, через 5G збільшиться на 200 млрд юанів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Польща не буде співпрацювати з Huawei при запуску мережі 5G.

Українські Національні Новини

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