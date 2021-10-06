45 країн передали Росії питання про отруєння Навального

Цитата

“Сьогодні в Гаазі (у Гаазі розміщується штаб-квартира ОЗХЗ) США і 44 інших країн передали питання Російської Федерації щодо отруєння Олексія Навального на російській території минулого року”, — йдеться в заяві.

Деталі

Американське зовнішньополітичне відомство уточнює, що питання були передані відповідно до процедури, передбаченої Конвенцією про заборону хімічної зброї, стороною якої є і Росія. Конвенція вимагає підготовки відповідей протягом 10 днів, додали у Держдепартаменті.

Контекст

Навальний стало погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня 2020 року. Лайнер екстрено посадили в Омську, опозиціонера госпіталізували. Через два дні його перевезли до Берліна, де він пройшов лікування. Німецькі експерти заявили, що Навальний був отруєний речовиною з групи бойових отрут “Новачок”.

У Москві на це відповідали, що при обстеженні пацієнта в Омську російські лікарі не виявили слідів отрути в його організмі, а в якості основної версії події розглядали порушення обміну речовин.

Доповнення

У грудні 2020 року було опубліковано спільне розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel, які встановили імена та звання співробітників ФСБ, які отруїли Навального “Новачком”.

Пізніше журналісти з’ясували, що ті ж співробітники ФСБ Росії, причетні до отруєння Олексія Навального, зробили дві спроби отруєння російського політика і журналіста, колишнього радника Бориса Нємцова, Володимира Кара-Мурзи.