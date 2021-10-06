45 стран передали России вопросы об отравлении Навального

Контекст
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевезли в Берлин, где он прошел лечение. Немецкие эксперты заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы боевых ядов “Новичок”.
В Москве на это отвечали, что при обследовании пациента в Омске российские врачи не обнаружили следов яда в его организме, а в качестве основной версии произошедшего рассматривали нарушения обмена веществ.
Дополнение
В декабря 2020 года было опубликовано совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel, которые установили имена и звания сотрудников ФСБ, которые отравили Навального “Новичком”.
Позже журналисты выяснили, что те же сотрудники ФСБ России, причастны к отравлению Алексея Навального, сделали две попытки отравления российского политика и журналиста, бывшего советника Бориса Немцова , Владимира Кара-Мурзы.