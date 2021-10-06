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45 стран передали России вопросы об отравлении Навального

45 стран передали России вопросы об отравлении Навального

Киев  •  УНН

 • 22914 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Соединенные Штаты и еще 44 государства передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы, касающиеся отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента, передает УНН.

Цитата

“Сегодня в Гааге (в Гааге размещается штаб-квартира ОЗХО) США и 44 других стран передали вопрос Российской Федерации об отравлении Алексея Навального на российской территории в прошлом году”, — говорится в заявлении.

Детали

Американское внешнеполитическое ведомство уточняет, что вопросы были переданы в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия, стороной которой является и Россия. Конвенция требует подготовки ответов в течение 10 дней, добавили в Госдепартаменте.

Контекст

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевезли в Берлин, где он прошел лечение. Немецкие эксперты заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы боевых ядов “Новичок”.

В Москве на это отвечали, что при обследовании пациента в Омске российские врачи не обнаружили следов яда в его организме, а в качестве основной версии произошедшего рассматривали нарушения обмена веществ.

Дополнение

В декабря 2020 года было опубликовано совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel, которые установили имена и звания сотрудников ФСБ, которые отравили Навального “Новичком”.

Позже журналисты выяснили, что те же сотрудники ФСБ России, причастны к отравлению Алексея Навального, сделали две попытки отравления российского политика и журналиста, бывшего советника Бориса Немцова , Владимира Кара-Мурзы.

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