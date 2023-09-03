4 вересня: Всесвітній день сексуально здоров’я, День митного брокера в Україні

Гаслом сьогоднішнього дня є фраза “Поговоримо про це”. Мета полії, яку підтримують у майже 100 країнах світу, — спонукати людей не боятися видверто говорити про своє сексуальне життя.

Адже нормальні інтимні стосунки — це не тільки задоволення. Вони, в цілому позитивно впливають, на психо-емоційний та фізичний стан людини.

Також цей день спрямований на поширення інформації про фактори ризику, захворювання та інфекції, що передаються статевим шляхом, а також запобіжні заходи для здорового сексуального життя.

Ще 4 вересня — це Міжнародний день тхеквондо.

Саме 4 вересня 1994 року цей корейський вид бойового мистецтва був офіційно визнаний олімпійським видом спорту.

Різноманітні школи тхеквондо існували на Корейському півострові більше більше двох тисяч років тому.

Популярність тхеквондо почала стрімко зростати після Другої світової війни, коли у Південній Кореї шляхом об’єднання декількох шкіл остаточно сформувався цей вид бойового мистецтва, і були вироблені єдині правила.

В Україні четвертого вересня відзначають День митного брокера.

4 вересня 1992 року в незалежній Україні був виданий перший нормативно-правовий документ, який регулював діяльність митних брокерів.

У 2009 році Асоціація брокерських підприємств виступила з ініціативою відзначати 4 вересня День митного брокера.

За церковним календарем сьогодні День вшанування ікони Божої Матері “Неопалима купина”.

Образ Неопалимої купини відсилає нас до Старого заповіту — за переказом Мойсей побачив охоплений полум’ям терновий кущ, який не згоряв. Біля куща йому явився Бог і розповів як вивести євреїв з Єгипту.

У християнстві Неопалима купина символізує непорочне зачаття Богородиці.

Також християни сьогодні вшановують пам’ять єпископа Вавила Антіохійського, який жив у ІІІ столітті.

Якось імператор Декій Траян, що сповідував язичництво, вирішив відвіти храм, де прпвив службу єпископ Вавила.

Однак священик не пустив правителя до церкви. Це розлютило Декія. Він наказав схопити єпископа та його учнів, стратити.

Іменини 4 вересня святкують Мойсей, Юліан, Федір, Афанасій.